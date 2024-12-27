Popçuluktan avukatlığa

Şarkıcı Ebru Polat, ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak için avukatlık mesleğine döndüğünü açıkladı. İddialara göre, sosyal medyada evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri son olarak sanatçı Ebru Polat'ın da ismini kullanarak birçok kişiye ulaştı.

SAVCILIĞA KOŞTU

'Ebru Polat da destekçimiz, arkamızda' gibi ifadelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin güvenini kazanan dolandırıcılar, mağdur kişilerden malzeme gönderme vaadiyle 500 lira ödeme yapmalarını, ardından evlerine ürünleri göndereceklerini söyledi. Ancak dolandırıcıların talep ettiği rakamlar, 'kargo parası' adı altında giderek arttı. Hayranlarının durumu kendisine iletmesi üzerine harekete geçen Polat, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüğünü belirten Polat, "Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz" diye konuştu.

"YAKALANACAKLAR"

Soruşturma başlatıldığını dile getiren Polat, "Artık kendilerine geçmiş olsun diyoruz çünkü yakında yakalanmaları an meselesidir. Kimler olduğuna kadar tespit ettik.Avukat olduğumu unutmuşlar" dedi.