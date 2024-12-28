Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde amca Salim Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ağabey Enes Güran son savunmalarını yaptı. Amca Güran savunmasında 'Bu vahşi' diye işaret ettiği Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar ise 'Salim bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Katil ben değilim. Ben sadece taşıdım. Onunla ilgili de cezam neyse çekerim' diye konuştu. Davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 avukatı yaptıkları açıklamada "Dosyada yer alan delillere göre Narin boğularak öldürüldü.