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Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının dünkü duruşmasında sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları alındı. Dosyada yer alan delillere göre Narin boğularak öldürüldü. Peki davanın 3. gününde düğüm çözülecek mi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde amca Salim Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ağabey Enes Güran son savunmalarını yaptı. Amca Güran savunmasında 'Bu vahşi' diye işaret ettiği Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar ise 'Salim bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Katil ben değilim. Ben sadece taşıdım. Onunla ilgili de cezam neyse çekerim' diye konuştu. Davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 avukatı yaptıkları açıklamada "Dosyada yer alan delillere göre Narin boğularak öldürüldü.

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne bırakıldı, öldürme eylemi 15.19 ile 16.00 arasında oldu. Bu saat aralığında sanıkların olay yerinde bir arada olduklarının sabit, bunun aksinin hiçbir aşamada ispat edilememiş olması ile o anda ahır önünde kameralar tarafından tespit edilen ışık parlaması ve canlı yoğunluğu eylemin o anda orada bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.Birbirini destekleyen somut delillerin yanında olay anından bugüne kadar sanıkların içinde bulunduğu tutum ve davranışlar incelendiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek fiil üzerinden ortak hâkimiyet kurdukları ve birbirlerinin eylemlerini tamamladıkları sabittir" ifadelerini kullandı.

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Duruşmanın ilk gününde tanıklar Ramazan Atasoy, çoban Ahmet Akgün ve amca Erhan Güran dinlenirken, baba Arif Güran da mahkemeye ifade vermişti. Aile üyelerinin olay çıkarması üzerine mahkeme başkanı dün salona aile üyelerini almadı. Duruşmaya bugün de devam edilecek.

BEN ÖLDÜRMEDİM TAŞIDIM, BUNUN CEZASI NEYSE RAZIYIM
Narin'in cansız bedenini dereye gömen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise, "Taşıma cezası neyse ben razıyım. Salim kendisi bana cesedi verdi. Yüzüne karşı söylüyorum; suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Benim ailemin güvencesi yoktu, o nedenle ben sustum, yalan söylemek zorunda kaldım.

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Sonra ailem cezaevine geldi. Güven altında olduklarını söyledi. Emniyette bana 'Ailen güvencede artık gördüklerini ve bildiklerini anlat' dedi. Ben de ne olmuşsa ne gördüysem anlattım. Salim sen beni çağırdın, Narin'i verdin 'Al göm' dedin. Ben suçumu kabul ediyorum. Onlar da kabul etsin, iftira atmasın. Ben ne gördüysem onu anlattım. Onlar da suçu bana atmasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum, inkâr etmiyorum, cezam neyse verilsin" dedi.

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

SALİM GÜRAN, JANDARMA VE MEDYAYA SUÇ ATTI
Tutuklu sanık Salim Güran mahkeme başkanının "Evet son sözlerini söyle" diye söz vermesi üzerine yaklaşık 1 saat süren savunmasında yeni hiçbir şey söylemedi. Salim Güran 'vahşi' diye işaret ettiği Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürerek "Bu adam yakaladığı zaman Salim öldürdü diyor.Neden bunu söyledi, çünkü medyada arabamda Narin'in DNA'sı çıktığı yönünde haberler vardı. Bir DNA için buradayım. Narin'in DNA'sının aracımda çıkması normal dedim. Çünkü, bu araç ortak kullandığımız araçtır. Bana kusmuk, kan da çıktığını söylediler, asla olamaz dedim" diye konuştu.

Narin Güran davasında 3. gün! Düğüm çözülecek mi?

Ailesinin yok edilmeye çalışıldığını iddia eden ve 'Herkes şov yapıyor' diyen Salim Güran, jandarma ve medyayı suçladı: "Medya bir aileyi yok etti. Bir medya bu kadar kötü olamaz. Beni neden yakaladılar. Beni yakalamasalar bu insan zaten itiraf edecekti. Kolluk kuvvetleri hakkında da soruşturma açılmasını istiyorum. Hep bizi suçladılar, görevlerini yapmadılar. Ailemizden ne istiyorlar? Bu kötülük niye? Biz vatan haini miyiz?" Amca Güran, Nevzat Bahtiyar'la 3 ay hiç konuşmadığını ve cesedinin bulunduğunu da TV'den öğrendiğini iddia etti. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ da "Nevzat 6 ayrı ifade verdi.Türkiye'yi parmağında oynattı. Nevzat denen katil, şimdi içinden kızınızı öldürdüm, namusunuzu da kirlettim, belki istismar da etti. Yani yedim içtim hesabı size ödettim diyordur. Nevzat'ın karısı neden gözaltına alınmadı?" dedi.

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