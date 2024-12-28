Ögün atlayıp sağlığınızı bozmayın

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal, öğün atlamanın metabolizma üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Köksal, "50 yaşından sonra her 10 yılda bir metabolizma hızının yaklaşık yüzde 2 yavaşladığı bilinmektedir" dedi. Köksal, "Uzun süre açlık ve yarı açlık durumlarında da bazal metabolizma hızında düşme gözlenir. Öğün atlanmasının metabolizmamız üzerine olan olumsuz etkileri sebebiyle öğün atlanmaması önemlidir. Bununla birlikte çok düşük kalorili şok diyetlerden kaçınılmalı" diye konuştu.