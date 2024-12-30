Almanya’da küçük uçak düştü, 2 kişi yaralandı

Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.