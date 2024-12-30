Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimleri ile 10 yılda 1,6 milyon kişiye ulaşıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı birçok çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Bakanlık AEP ile Yeşilay işbirliğindeki TBM kapsamında, "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" eğitimleri düzenliyor.

TBM eğitimleri ile madde, tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele, AEP ile de madde bağımlılığıyla mücadele alanında farkındalık eğitimleri veriliyor.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden, bireyler, aileler, kurum bakımında bulunan 15 yaş ve üstü çocuklar faydalanabiliyor.

UZMAN PERSONEL 81 İLDE EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Eğitim Programı eğitimleri ve "sağlıklı yarınlar" için Yeşilay işbirliğindeki Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında verilen "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" farkındalık eğitimleri kapsamında, 2014'ten itibaren 1,6 milyon kişiye ulaşıldı.

Öte yandan, bu ay bağımlılıkla mücadele alanındaki yeni hizmet modeli Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı kapsamında, 18 yaş üzeri bireylere, ailelerine ve yakınlarına sosyal uyum süreçlerinde ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin tek çatı altında sunulması kapsamında görev alacak uzman personele yönelik eğitimler verildi.

81 ilde bağımlılık alanında görev alan uzman personel, dijital mahremiyet, teknoloji, kumar, alkol, tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili konularda eğitimden geçirildi.

Bağımlılık konusunda destek almak ve eğitimlere katılmak isteyenler, bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne (SHM) başvurabiliyor.