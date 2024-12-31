Katil İsrail’in soykırımına ’dur’ demek için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde buluşacak

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda bugüne kadar 44 bin 930 sivil hayatını yitirdi, yaralı sayısının ise 106 bin 624 olduğu öğrenildi.Gazze'deki İsrail'in katliam ve bombardımanları ise devam ediyor. Yardım malzemelerinin istenilen düzeyde ulaşmamasından kaynaklı birçok sivil açlık ve susuzluk yaşıyor.

Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrılarına karşın sessizliğini sürdürüyor. Türkiye ise soykırımın başladığı ilk günden bu yana Gazzeli Müslüman halkın yanında olmaya ve onların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

1 OCAK'TA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ

Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze eylemi gibi 2025 yılının ilk gününde de İsrail'in Gazze'deki "soykırımına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden katliam ve soykırımı yürüyüşle protesto edilecek.

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği bu eylem Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşün başlaması planlanıyor.

PLATFORM ÜYELERİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri basın toplantısı düzenlemişti.

Platformu üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.

"MAZLUMUN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan basına yaptığı açıklamasında Gazze'yi gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söylemişti: "İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz."