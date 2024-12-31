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Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak'ta okullar açık mı?

Milyonlarca öğrenci yarın (1 Ocak) okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Öğrenciler 'yarın okullar tatil mi? Okullar yarın yarım gün mü?' sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar açık mı?

Bugün okullar yarım gün mü? Yarın okullar açık mı? soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 31 Aralık okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Ocak'ta okula gidilecek mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü ise tüm okullar kapalı olacak ve derslere ara verilecektir. Öğrenciler, yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak Perşembe günü yeniden okullarına dönecekler.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Salı günü okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.

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