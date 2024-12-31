Yarın okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar açık mı?

Bugün okullar yarım gün mü? Yarın okullar açık mı? soruları milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 31 Aralık okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Ocak'ta okula gidilecek mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü ise tüm okullar kapalı olacak ve derslere ara verilecektir. Öğrenciler, yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak Perşembe günü yeniden okullarına dönecekler.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Salı günü okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.