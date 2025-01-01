Yeni yılınız kutlu olsun... 2025’te Türkiye’nin yıldızı parlayacak

Koskocaman bir yılı geride bıraktık. Bu yıl ülkemiz için oldukça önemli. Yeni Asır okuyucuları için 2025 yılında Türkiye'yi nelerin beklediğini anlatan ünlü astrolog Filiz Özkol önemli değerlendirmelerde bulundu: Bu yıl ülkemiz, kendisini yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorunda. Türkiye, fikirlerimizi beğenmeyenlere karşı tepkisini koyabilecek. Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için uzun bir zaman var önünüzde. Plüton, değişim evimizde ülkemize destek veriyor. Bu konularda bilinçli hareket ederek, çevremiz tarafından takdir göreceğiz.

ÜLKELERİN KADERLERİ

Bu yıl ilginç günler Türkiye'yi bekliyor. Ülkelerin de kaderleri vardır. Değişen dünya kuralları içinde yeni dünyanın kendine ait değişimleri olacaktır. Modern çağlara kadar, emin olun, hayat acımasız olarak nitelendirilmiyordu. "Hayatın kolayı" bilinmediği için 'zor' nitelendirilmesi yapılmıyordu. Ancak şimdiki zaman, çok farklı... Kendilerinde olmayan ne varsa sahip olma duygusuyla üç maymunu oynarken, aba altından birbirlerine sopa gösterme politikası güdülüyor. Asıl ve tek olay aslında bu. Astrolojik bir değerlendirme yapacak olursak, Türkiye, ekonomik anlamda karmaşık bir süreçten geçiyor. Jüpiter, çalışma evinde yılın ilk altı ayında kalarak yaşam kalitesini düzeltme çabaları gösterecek. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter, Türkiye'nin yükselen burcuna geçiyor. Uyumlu ve yapıcı düşünceler içinde olacağız. Çevrenizdeki entelektüel aktivitelere ve sanatsal gösterilere ilgi göstereceksiniz. Jüpiter, yeni şartlar konusunda yenilikler sunmaya devam ediyor. Sizin için önemli olan; yüksek bir "Jüpiter" enerjisi ile destek aldığınızı unutmamak olmalıdır.

ANİ DEĞİŞİMLER

En zor olayların bile birden çözüldüğünü görmek için üstün bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Bazı ani değişimlere hazır olun. Başarıya daha yakın bir performans sergilerken, bu geçici rahatlama dönemine fazla aldanmamak gerekiyor. Eylül ayı tutulmalarında dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. Dünya için son derece cazip bir konuma gelmesi nedeniyle, Türkiye birçok ülkenin hedefi haline gelebilir, dış ülkeler üzerinde iyi bir politika izlemesi gerekmektedir. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığımız zaman yaşamımızı zorlaştıran ve kendimizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacağız. Başak burcundaki tutulmalar finans sağlarken belki de şimdiye kadar özleyip, kavuşamadığımız kazancı da bizlere sunabilir.

ARTI VE EKSİLER VAR

Mart Ay'ında Koç burcundaki yaşanacak tutulmalar bir takım spekülasyonlara neden olabilir. Plüton'un Türkiye'nin karşıt finans evinde hareket etmesi düşmanlara karşı göstereceğimiz tepkileri ortaya çıkarır. Türkiye, 10 Haziran 2025 yılında Jüpiter'in yükselen Yengeç burcuna geçmesiyle turizm patlaması yaşayacak. Eylül Ay'ı tutulmaları sağlık ve hastanelerle, tarım politikalarımız konusunda yeni gündem yaratacak. 2025 yılında artı ve eksilerimizle bir çeşit yüzleşme yaşayacağız. Üretim araçlarının modernize edilmesine paralel olarak artan üretim miktarları aşırı bir tüketim kültürünün oluşmasına neden olurken, giderek her alanda daralan kıt kaynak sorunlarını (enerji, su kaynakları, gıda, maden v.s.) gündeme getirecektir.

'KAZAN - KAZAN' STRATEJİLERİ

TÜRKİYE'NİN Küreselleşme kapsamında ele alınan konularda her zaman "kazan-kazan" şeklinde stratejik tavırlarını belirlemelidirler. Her konuda kendi çıkarlarını hedef alarak politikalarını sürdürmeye çalışan birkaç ülke kesintisiz olarak, petrol, madenler, gıda ve su kaynaklarını kendi kontrolleri altında tutmaya çalışacaklardır. Türkiye, belirlenen stratejik rotaların içinde "Taktik" ataklar geliştirecektir.

İNADINA TEK YÜREK OLALIM

ÖNEMLİ olan; geride güzel şeyler bırakmaktır. Tarih yeni olaylara hazırlanırken hepimiz gelecekteki canlılara yaşama hakkı sunulan bir politika ile ilerlememiz gerekiyor. Önemli olan; geride güzel şeyler bırakmaktır. Dünyaya inat biz de tek yürek olup el ele tutuşalım. Eloğlu hızlı hareket ediyor. Yolumuz uzun, zaman kısa. Akıllı olup iç savaş çıkarmak için, attıkları bin bir taklaya meydan vermeyelim.