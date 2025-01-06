Arabeskin prensine lokma döktürdüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ferdi Tayfur hayranı olan esnaf Ali Kuzuoğlu, hayatını kaybeden sanatçı hayrına bin kişilik lokma döktürdü. Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının yaşamını yitirmesi hayranlarını yasa boğdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de esnaf Ali Kuzuoğlu, çocukluğundan beri şarkılarını dinlediği Ferdi Tayfur için kent merkezinde bin kişilik lokma döktürdü. Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirten Kuzuoğlu, "Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti. Bizler İstanbul'daki cenaze törenine katılamasak da bugün Kuşadası'nda mevlit ve hayır amacıyla lokma döktürdük. Acımız, tarif edilemeyecek kadar büyük" diye konuştu.

FERDİ TAYFUR'UN MEZARINA AKIN

ÖTE yandan Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sanatçının hayranları Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık sanatçıya duydukları sevgiyi dile getirdi. Duygu dolu anlar yaşayan sevenleri dua ederek Tayfur'un mezarına çiçekler bıraktı.

ALMANYA'DAN GELDİ

FERDİ Tayfur'un Almanya'dan kabri başına gelen hayranı Kenan Güngör, "Böyle bir değerin yaşadığı dönemde yaşamak bizim için onurdur. Çocukluğumdan beri Ferdi babamızın şarkılarıyla, türküleriyle yaşadık. Gurbette olup da Ferdi'yi dinlememek gibi bir lüksümüz yok. Sözün özü, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.