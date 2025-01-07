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Haberler Yaşam Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı ilk kez Bretonya bölgesinde görüldü.

AA

Giriş Tarihi:

Fransa’da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün yeni varyantının ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.

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Fransa’da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi Fransa’da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi Fransa’da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
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