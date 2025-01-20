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Haberler Yaşam Canfeza'dan Mahir'e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv'de

Canfeza'dan Mahir'e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv'de

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde de heyecan dorukta. Odalarında Mahir ile bir türlü başbaşa kalamayan Canfeza, sürpriz balayı gecesi hazırlığına giriyor. Mahir ise yeni komşuları Boğaç yüzünden şüphe içerisinde. İşte Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ve fragman...

HABER MERKEZİ

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Canfeza’dan Mahir’e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv’de

Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

Canfeza’dan Mahir’e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv’de

Mahir ve Canfeza'nın adeta terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz. Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır.

Canfeza’dan Mahir’e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv’de

Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir.

Canfeza’dan Mahir’e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv’de

Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir.

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