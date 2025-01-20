Canfeza’dan Mahir’e sürpriz balayı gecesi! Bir Gece Masalı yeni bölümüyle yarın akşam Atv’de

Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.