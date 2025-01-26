Bina çökmeden herkesi tahliye etti: Suriyeli kahraman

Konya'nın Selçuklu ilçe- si Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bina önceki akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. Devam eden çalışmalarda da 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Apartmanda oturan Suriye uyruklu Ali El Hüseyin (20), binadan gelen sesi duyup, dairelerin kapı zillerine basarak vatandaşların dışarı çıkmasını sağladı. Daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçen Ali El Hüseyin, "Biz ses duymaya başladık. Sesi duyduktan sonra apartmanda herkesin zilini basıp, çıkmalarını söyledim. Yardım edebildiğim kişilerin hepsini çıkarttım. Ben aşağı indim ve o sırada bina yıkıldı" diye konuştu.