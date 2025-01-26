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Haberler Yaşam Bolu'daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

Bolu'daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası sosyal medyadan yapılan bir paylaşım büyük tepki çekti. Yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerini arayarak dalga geçen vicdansızlar bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AA

Giriş Tarihi:

Bolu’daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada 78 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ülkeyi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada yayınlanan bir video büyük tepki çekti.

Bolu’daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

Vicdansız iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi. Acılı ailelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.

Bolu’daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Bolu’daki otel faciası sonrası büyük vicdansızlık! Acılı aileleri arayıp dalga geçtiler

"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

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