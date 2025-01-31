Müzik ve eğlence için kulağınızın pasını teknolojiyle silebilirsiniz

BOWERS & Wilkins'in ödüllü PX serisi, yeni PX8 modeliyle karşımızda. PX8, üstün gürültü engelleme teknolojisi ve kristal netliğindeki sesiyle çağın çok ilerisinde bir dinleme deneyimi sunuyor. Kablosuz kulaklıklar konusunda seçenekler artıyor. Özellikle profesyonel kalitede kulaklıkların sayısı oldukça sınırlı. PI8 ve PI6 modelleri ise, gerçek kablosuz kulaklık kategorisinde devrim niteliğindeki özellikleriyle geliyor. AptX Adaptive teknolojisi, üst düzey Bluetooth aktarımı ve akıllı şarj kılıfları, bu modelleri kendi segmentlerinde bir lider haline getiriyor.

SANATÇILARDAN GÜÇ ALIYOR

BOWERS & Wilkins, sadece teknolojiye değil, aynı zamanda yaratıcılığa ve sanata da yüksek önem veriyor. Müzik ve ses dünyasının önde gelen isimlerinden destek alan marka, sanatçılarla gerçekleştirdiği ortaklıklarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bowers & Wilkins influencer ailesinin bir parçası olan müzik prodüktörü Emma Lewis, yeni PX8 modelinin çalışmaları sırasında ilham kaynağı olduğunu belirtiyor: "Her bir sesin netliğini hissetmek ve derin bas tonlarını öne çıkaran bu kulaklıklarla kayıt yapmak bambaşka bir deneyim oldu." Ayrıca sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan lifestyle ve teknoloji influencerı Jack Harrison, Bowers & Wilkins'in kulaklıklarının seyahat ve günlük kullanım için ideal olduğunu söylüyor.