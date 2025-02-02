Yenidoğan Çetesi sanığı doktor cezaevinde öldü

Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, Antalya Döşemealtı Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik hücrede ölü bulundu. Gönen'in bileklerini keserek yaşamına son verdiği belirtildi. Çeteyle ilgili hazırlanan iddianamede, çete lideri Fırat Sarı ile İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.