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11 yıl önce eşi ve kızı dahi 7 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 11 yıl önce eski eşi ve kızı dahil toplam 7 kişiyi yaralayan 73 yaşındaki saldırgan Nazilli’de saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

11 yıl önce eşi ve kızı dahi 7 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Aydın'daki olay 05 Temmuz 2014 tarihinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzmir'deki işleri iyi gitmeyen H.A. Bozdoğan'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir süre burada yaşayan ve eşinden boşanan H.A. iddiaya göre bunalıma girerek, eşi ve kızı dahil olmak üzere mahallede önüne gelene ateş açarak biri ağır 7 kişiyi yaralamıştı.

11 yıl önce eşi ve kızı dahi 7 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

11 yıl önce Bozdoğan'da işlediği olayın şüphelisi, kasten öldürme suçundan araması 19 yıl 9 ay araması bulunan H.A. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. 73 yaşındaki H.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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