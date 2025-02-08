O bir kahraman

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan güvenliği için büyük bir kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar, kahraman askerlerimizin fedakârlıklarıyla devam ediyor. Hain terör örgütlerine karşı korkusuzca ülkesini koruyan Türk askerleri, fedakarlıklarıyla arkalarında büyük hikayeler bırakıyor. O kahramanlardan birisi de Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen...

Kızı Ecem'in Şehit Binbaşı'nın naaşına dokunarak veda ettiği anlar yürekleri dağladı.

VATAN SENİ UNUTMAYACAK

Kuzey Irak'ı teröristlere dar eden askerlerimiz, arazide arama-tarama yaptıkları esnada bir mağaradan ateş altına alındı. Çıkan çatışmada her zamanki gibi Binba��ı Yetişen büyük bir kahramanlık sergiledi. 51. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı taburundaki askerleriyle, çatışmanın yaşandığı mağaraya en önde giren Binbaşı Yetişen, vurularak yaralandı. Gözünü kırpmadan askerlerini korumaya devam eden Binbaşı, teröristlerle yakın mesafeden çatışmaya devam etti. Askerlerine talimatlarını veren Binbaşı Yetişen, kendisiyle birlikte yaralanan 2 askerini mağarada bırakmadı.

ASKERLERİNİ ÇIKARDI AMA...

Görev aldığı her operasyonda askerlerininin yanından ayrılmayan ve asla yalnız bırakmayan Tabur Komutanı Komando Binbaşı Yetişen, böylece 2 askerinin mağaradan çıkmasını sağladı. Kahraman Binbaşı aldığı ağır yaralardan dolayı şehit düşerken çatışma bölgesinden tahliye edilen yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çok sayıda teröristtin öldürüldüğü operasyonda kahramanca çarpışan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğu haberi askerleri ve subayları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Katıldıkları çok sayıda operasyon esnasında şehit veren bir taburu komuta eden Binbaşı Yetişen, omuz omuza çarpışırken yanında şehit düşen askerlerinin şehadetine tanıklık etmişti.

YÜREK YAKAN TESADÜFLER

Her Türk askerinin kahramanca savaşarak şehadet mertebesine ulaşmayı büyük bir şeref sayan ve askerlerinin "Dağların Aslanı" dedikleri komutanları Binbaşı Yetişen 43 yaşında şehit düştü. Öğretmen eşi Mesude Esin ile evlilik yıl dönümü olan gün şehit olan Binbaşı Yetişen'in, Aydın'da toprağa verildiği gün ise, kızı Ecem'in doğum günüydü. Küçük Ecem'in cenazede kahraman babasının tabutuna son dokunuşu ise yürekleri sızlattı. Onun fedakârlığı ve kahramanlığı, Türk milletinin hafızasından asla silinmeyecek. Binbaşı Yetişen, vatanı için canını feda eden kahramanlardan biri olarak her zaman minnet ve saygıyla anılacak...

ŞEHİTLERİNİ UNUTMAZDI

Komutasındaki Askerler tarafından çok sevilen komando Binbaşı Yetişen, teröristlerin de korkulu rüyasıydı. Bugüne kadar girdiği operasyonlarda emrindeyken şehit olan askerlerin ailelerini hiç yalnız bırakmadı.

Hepsiyle tek tek ilgilenen ve sürekli telefonla arayarak dertlerine derman olan kahraman Binbaşı, yanındaki askerlerle de her zaman alçak gönüllü bir ilişki kurdu.

VEFA DOLU BİR ASKER

Binbaşı Yetişen, aynı zamanda vefa timsali bir askerdi. 3 Kasım 2022'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün düzenlediği roket saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın uçurumdan düşerek kayıp olan naaşına ulaşan isimdi. Üç yıl boyunca şehit silah arkadaşının naaşını bulmayı kendine görev edinen Binbaşı Yetişen, girilmesi imkansız sarp kayalıklarda bulunan naaşı çıkartıp Türkiye'ye getirilmesini sağladı.