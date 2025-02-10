Kazada ölen polis toprağa verildi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan Mihriban Aydın (25), eşinin cenaze törenine ambulansla getirilirken, çiftin 4 ay önce evlendiği öğrenildi. Kaza, önceki gece 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü. Yaralanan Yunus Aydın ile eşi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Aydın için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

EŞİ AMBULANSLA GELDİ

YUNUS Aydın'ın cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası eşliğinde toprağa verileceği Turgutalp Mahallesi'ne getirildi. 4 ay önce evlendiği ve kazada yaralanan eşi Mihriban Aydın da ambulansla cenazeye getirildi. Polis memuru Yunus Aydın, Turgutalp Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.