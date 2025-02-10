Ölümcül DMD, Aras’ın kaderi olmasın

ÖLÜMCÜL kas erimesi hastalığı DMD ile tam 9 yıldır mücadele eden 12 yaşındaki Aras Denizer için sevenleri ve ailesi seferber oldu. Kasları günden güne eriyen 5. sınıf öğrencisi Aras, 3 buçuk aydır okula gidemiyor. Yurt dışındaki gen tedavisi için gerekli 103 milyon TL'in toplanması amacıyla başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası ise henüz yüzde 7 seviyesine ulaştı.

İzmir Balçova'da yaşayan Aras'ın ailesi, neredeyse tüm zamanlarını oğullarının tedavisine ayırıyor.

ISO yönetim sistemleri başdenetçisi olduğunu ancak Aras'ın kampanyası nedeniyle çalışamadığını, eşinin ise bir yandan felçli annesinin bakımı ile ilgilendiğini belirten baba Cem Denizer (45), "Elimizden geldiğince yardım kampanyasını organize ediyoruz. İlacının fiyatı, 2.9 milyon dolar (103 milyon TL). Valilik izniyle bağış kampanyası başlattık. Sosyal medya üzerinden gönüllüler ile birlikte kampanyalarımızı elimizden geldiğince yürütüp sesimiz duyurmaya çalışıyoruz" dedi.