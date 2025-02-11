"Mavi Vatan"ın havadaki gözü Sahil Güvenlik helikopterleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan SG helikopterleri, "denizde can ve mal emniyetinin korunması, arama kurtarma ve tıbbi tahliye görevlerinin icra edilmesi, su ürünleri avcılığının denetlenmesi, her türlü kaçakçılık faaliyeti ile düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla havadan denetlemede, diğer kolluk birimleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek operasyonlar gerçekleştirmede ve deniz kirliliğinin önlenmesi" başta olmak üzere birçok görevin icrası sırasında kullanılıyor.

Komutanlığın "havadaki gözleri" olarak bilinen helikopter ve personeli, zaman mefhumu gözetmeksizin millete hizmet ediyor.

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda görevli TCSG-515 ile TCSG-511 helikopterleri, Karadeniz Bölgesi'nde görev yapıyor. Helikopterlerin her birinde iki pilot, bir uçuş operatörü ve bir arama kurtarma operatörü olmak üzere toplam 4 personel bulunuyor.

"ZAMAN MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN MİLLETE HİZMET EDİYORUZ"

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda görevli pilot Görkem Kaygusuz, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde mevsimsel olarak ani yağışlardan kaynaklı sel, heyelan olayları yaşanabildiğini, özellikle yaz aylarında boğulma vakalarının sık sık meydana geldiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı adına havadan gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Kaygusuz, "Ayrıca, emredilmesi durumunda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerde veya bizlere ihtiyaç duyulan herhangi bir noktada ani gelişebilecek hastalık, yaralanma gibi durumlarda hayati tehlikesi olanların en yakın sağlık kuruluşuna nakledilmesine yönelik tıbbi tahliye görevlerini de icra etmekteyiz." dedi.

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı bünyesinde mevcut iki AB-412 helikopteriyle son 5 yılda 327 sorti arama kurtarma, 10 sorti de tıbbi tahliye uçuşu yaptıklarını aktaran Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma uçuşlarında deniz üzerinden 6 kişi, kara üzerinden 84 kişi olmak üzere toplam 90 kişi vinç harekatıyla kurtarılmıştır. Tıbbi tahliye görevlerinde ise gemiden 3 kişi, karadan 33 kişi olmak üzere toplam 36 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Deniz üzerinden yaptığımız en önemli kurtarma harekatlarından birisini örnek vermem gerekirse, 7 Ocak 2019'da Samsun'un 150 kilometre açığında bulunan 'Volgo Balt' isimli kargo gemisinin 60 kilometre/saat hıza ulaşan fırtınanın etkisi ile batması sonucu alınan yardım sinyali üzerine 2 helikopterimiz süratle olay yerine intikal etmiş, deniz üzerinde ve can sallarında kurtarılmayı bekleyen 6 kazazede, personelimiz tarafından vinç harekatıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.

Kara üzerinden yaptığımız en önemli kurtarma harekatlarından birisini örnek vermem gerekirse, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu illerini etkileyen selde mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek üzere 2 helikopterimiz derhal bölgeye intikal etmiş, evlerinin çatısında mahsur kalan 50 vatandaşımız vinç harekatıyla kurtarılarak emniyetli bölgelere ulaştırılmıştır."

Kaygusuz, zaman mefhumu gözetmeksizin millete hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.