Karbon Saydamlık Projesi’nde kurumlar liderlik için yarışıyor

Türk Telekom, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımıyla iklim kriziyle mücadelede ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Yenilikçi teknolojiler kullanarak, çevresel etkilerini minimize etmeye yönelik çalışmalarını sürekli geliştiren Türk Telekom, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldı. CDP'den alınan A notu, Türk Telekom'un çevresel performansının gücünü ve karbon yönetimi stratejilerinin etkinliğini teyit ederken, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini de ortaya koyuyor.

İYİLEŞTİREN ANLAYIŞ

TÜRK Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek 'A' Liderlik seviyesine ulaşmak, iklim eylem planlarımızı uygulama konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir. A Listesi'nde yer almanın mutluluğunu yaşarken, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda pek çok yeni görevin bizleri beklediğini biliyoruz. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

İKLİM DEĞİŞİMİ PROGRAMI

TÜRKİYE'NİN dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, çevresel sürdürülebilir ilkelerle iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. İlk olarak 2011 yılında CDP'ye raporlama yapan Türk Telekom, yenilikçi teknolojiler kullanarak, çevresel etkilerini minimize etmeye yönelik çalışmaları ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaştı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2024 yılı CDP puanımızı 'A' Liderlik seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyoruz. Daha yeşil bir gelecek için çevresel duyarlılık ve toplumsal katkı alanlarında yeni uygulamalara öncülük ederken risklerimizi azaltıyor ve finansal dayanıklılığımızı artırıyoruz. Teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.