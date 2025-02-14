Silahlı çete kıskıvrak yakalandı! Suç örgütüne fotokapan tuzağı

Marmara ve Ege bölgelerindeki 9 farklı ilde fabrika ve iş yerlerinden silahlı kasa hırsızlığı, silahlı gasp ve yağma olayları gerçekleştirerek korku salan silahlı organize suç örgütü, Bursa Jandarma Komutanlığı tarafından çökertildi. 11 aylık takipte sadece telsiz ile irtibat kuran örgüt üyelerinin 9 farklı ilden çıkıp İstanbul'da buluştuğu, buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkıp gidecekleri ile varmadan üzerlerine özel soygun kıyafetleri giydiklerini belirleyen jandarma ekipleri kurduğu fotokapanlarla tespit ettiği 33 örgüt üyesini 9 farklı ilde eş zamanlı operasyonla yakaladı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bursa/Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geçmiş 5 yılı kapsayan soruşturma kapsamında; yapılan 11 aylık fiziki ve teknik takip sonrasında 9 ayrı ilden gelen 15 kişinin İstanbul'da buluşup buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkarak Muğla'da bir fabrikaya gittikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin yolda kıyafet değiştirip hırsızlıkta kullandıkları özel kıyafetleri giyerek maske ve eldiven taktıkları, Muğla'daki fabrikadan silah tehdidi ile içlerinde 52 milyon lira değerinde döviz ve senedin bulunduğu 2 ayrı çelik kasayı çaldıkları belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, fotokapan operasyonuna start veren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve KOM Şube ekipleri şüpheli şahısların kullandıkları güzergahlara özel kurulan fotokapanların da bulunduğu binlerce kamera görüntüsünden suç örgütü üyelerini tek tek belirledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda aralarında örgüt lideri Zana lakaplı M.T.'nin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da çok sayıda vatandaş ve işletmeyi mağdur ettikleri tespit edilen örgüt üyelerinin ev ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 7 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet suçta kullanıldığı tespit edilen (1 adet minübüs, 1 adet 4X4 pikap) araç, 187 bin tl nakit para, piyasa değeri 775 bin tl olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.