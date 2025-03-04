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Haberler Yaşam Oscar Ödülleri'ne Filistin damgası

Oscar Ödülleri'ne Filistin damgası

97. Oscar Ödülleri’nin sahiplerinden biri de Batı Şeria’daki Filistin evlerinin yıkımını belgeleyen No Other Land Oscar belgeseli oldu. Oyuncular, törende yaptıkları konuşmada barış çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Oscar Ödülleri’ne Filistin damgası

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "No Other Land" filmi, En İyi Belgesel Film Oscar ödülünü kazandı. Film, Batı Şeria'da bir Filistinli aktivist ile İsrailli gazeteci arasında gelişen dostluğu anlatıyor. Ödül, Filistinli Basil Adra ve gazeteci Yuval Abraham'a verildi. Adra dünyayı Filistin halkına yönelik adaletsizliği durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Oscar Ödülleri’ne Filistin damgası

İSRAİL'E SESLENDİ

Abraham 7 Ekim'de kaçırılan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Anora'nın başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Adrien Brody, The Brutalist filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Kieran Culkin, A Real Pain filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. No Other Land, En İyi Belgesel Film seçildi.

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