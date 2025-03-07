Ramazan’a özel susatmayan simit

MANİSA'NIN susatmaması ve tok tutmasıyla ünlü Ramazan ayına özel lezzeti Taban simidi ilgi görüyor. Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret de alan Taban Simidinin satıldığı fırınlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Hamuru nohut mayasıyla yapılıyor. Kara fırında pişiyor. İlk kez emektar fırıncı İsmail Gültekin'in 1975'li yıllarda yaptığı taban simidine 2018 yılında Manisa Simit Dünyası tarafından coğrafi işaret alındı. Kelleci Simit Fırında başlayan 50 yıllık taban simidi geleneğini sürdüren Ruşan Gültekin, "1975'te Manisa'da ilk olarak babam İsmail Gültekin taban simidi satışına başlamış. Özellikle Ramazan gecelerinde sokaklarda satılan taban simidi bugün Manisa geneline yayıldı. Manisalılar sahurda susatmayan tok tutan bu simidi tüketiyor" dedi.