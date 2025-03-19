Sağlıktan finansa güvenlikten enerjiye gecikmesiz veri çözümü

Türk mühendisler tarafından geliştirilen uydu bağımsız senkronizasyon projesi enerjiden sağlığa, güvenlikten finansa pek çok kritik hizmetinin gecikmesiz yürütülmesini sağlıyor. Küresel rekabet ve kritik hizmetler için önemli gelişmeye imza atılıyor. Türk Telekom, yerli ve milli teknolojileri geliştirme ve ihraç etme vizyonuyla yürüttüğü çalışmalarla yeni nesil iletişim standartları belirleyen küresel atılımlar gerçekleştiriyor. Türk mühendislerin ortaklığıyla geliştirilen "Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü"nü, dünyada ilk kez şebekesinde en kapsamlı şekilde kullanan operatör olan Türk Telekom, dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesini Net Insight iş birliği ile kuruyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz, 5G ve ötesi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümümüzle, uydu bağımsız en büyük şebekeyi kuran ilk operatör olduk.

AKILLI ENERJİ ŞEBEKESİ

Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörlerde maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G'nin senkronizasyonu için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Alanında öncü, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu çözümümüz uluslararası patent ve ürünleştirme sürecini tamamlamasının ardından küresel standardizasyon yolunda emin adımlarla ilerliyor. GSMA'in bu çalışmamızı desteklemesini doğru bir yolda başarı ile ilerlediğimizin önemli göstergelerinden biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. 5G ağları, yüksek hız ve düşük gecikme süreleri için kesin zaman senkronizasyonu gerektiriyor. Uydu bağımsız çözümler, özellikle kapalı alanlarda veya yoğun kentsel ortamlarda zaman senkronizasyonunu sağlamak için kritik. Acil durum iletişim sistemleri ve kamu güvenliği ağları, kesintisiz ve doğru zaman senkronizasyonu gerektiriyor. Elektrik şebekelerinde, özellikle akıllı şebekelerde, kesin zaman senkronizasyonu, enerji dağıtımının verimli ve güvenilir olması için gerekli. Enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde frekans kontrolü ve yük yönetimi için hassas zaman senkronizasyonu kritik öneme sahip. Finansal piyasalarda, özellikle yüksek frekanslı ticarette, milisaniye hatta mikrosaniye seviyesinde zaman senkronizasyonu gerekli. Finansal işlemlerin doğru zaman damgaları ile kaydedilmesi, düzenleyici gereksinimler ve denetimler için önemli oluyor. Raylı sistemlerde, özellikle yüksek hızlı trenlerde, zaman senkronizasyonu güvenlik ve operasyonel verimlilik için kritik. Hava trafik kontrol sistemlerinde, uçakların konum ve zaman bilgilerinin kesin olarak senkronize edilmesi gerekli. Askeri operasyonlarda, özellikle uydu sinyallerinin engellenebileceği durumlarda, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu kritik öneme sahiptir. Güvenlik kameraları, erişim kontrol sistemleri ve diğer güvenlik altyapıları için kesin zaman senkronizasyonu gerekli.