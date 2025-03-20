Birincilikten vazgeçmiyor

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 35 izlenme oranı ve yüzde 22,29 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti. Tüm programları geride bırakarak birinciliğe yerleşen bölümde, Atilla Akar 5 yıllık eşi Büşra Hanım'ın 8 ay önce kendisini terk ettiğini söyleyerek eşiyle tekrar barışabilmek için programa katıldı. Atilla Bey, "Karımın başka birinin yanında olduğunu söylüyorlar. Fotoğraf da gösterdiler ama ben buna inanmıyorum. İki buçuk aylık kızımı hiç görmedim, eşimi ve kızımı geri istiyorum" dedi. Esra Erol ise Atilla Beye, Büşra Hanımı bulduklarını söyledi ve Büşra Hanım stüdyoya geldi.

Hafta içi her gün atv ekranlarına gelen program yine ilgiyle izlendi.

CANLI YAYINA GELDİ

Programa katılan Büşra Hanım da, çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evinde kaldığını açıkladı. "Neden ailenizin yanında kalmaya devam etmediniz" sorusu üzerine ise Büşra Hanım, "Babam evden kovdu" dedi. Atilla Bey, "Ben çocuklarım için kendimden kıstım, para biriktirdim bunun karşılığında sen bana ihanet ettin" dedi. Büşra ise Atilla Bey'in 'son çocuk benden değil' dediğini iddia etti. Atilla Bey de "Karım çocuklara şiddet uyguluyor" diyerek çocukların velayetini istedi. Atilla Bey ayrıca, Büşra Hanım'ın çocuklarına şiddetten dolayı yargılandığı söyleyerek iki çocuğu için de DNA testi yaptırmak istedi.