Yılın ilk üç ayında 200 kadın öldürüldü! En çok yuva bildikleri evlerinde katledildiler

EN ÇOK DA YUVA BİLDİKLERİ EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Mart ayında cinayete kurban giden 18 kadının 8'i evli olduğu erkek, 3'i birlikte olduğu erkek, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 2'si baba, 1'i tanıdığı, 1'ü kardeşi, 1'i akrabası olduğu erkek tarafından öldürüldü. Cinayetlerin 8'i evde, 3'ü sokakta, 1'i ıssız yerde, 1'i hastanede ve 1'i parkta gerçekleşti.