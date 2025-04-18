Tarkan’ın en zor görevi

TÜRK pop müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Ünlü sanatçının annesi için İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreni öğle namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze namazıyla başladı. Annesini kaybetmenin verdiği derin acıyla taziyeleri kabul eden Tarkan törende gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Tevetoğlu'nun naaşı, dualar eşliğinde Maltepe Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.