Erdoğan, Arapça öğretmenini son yolculuğuna uğurladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, öğretmeni Ahmet Karaman'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Karaman'ın, Başkan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde en sevdiği öğretmenlerinden olduğu öğrenildi. Erdoğan, öğle vakti kılınan cenaze namazına katıldıkan sonra, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.