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Haberler Yaşam Osman Hamdi Bey'in tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı

Osman Hamdi Bey'in tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı

19’uncu yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait ‘Kahve Hazırlanıyor’ tablosu, Londra'da düzenlenen müzayedede 1 milyon sterline satıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

19'uncu yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait bir tablonun, dün Londra'da düzenlenen bir müzayedede 1 milyon sterline (1,3 milyon dolar) satıldığı bildirildi.

Avrupa'daki özel koleksiyonlarda bir asırdan fazla sürede kaldıktan sonra yeniden gün yüzüne çıkan 1881 tarihli 'Kahve Hazırlanıyor', yakın zamana kadar sadece ünlü fotoğrafçılar Jean Pascal Sebah ve Policarpe Joaillier tarafından aynı yıl çekilen siyah-beyaz bir fotoğraftan biliniyordu.

Tablonun, isimsiz bir alıcı tarafından telefon teklifiyle satın alındığı belirtildi.

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