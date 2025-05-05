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AFAD’a gönüllü yağıyor

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremler, vatandaşları harekete geçirdi. Depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) gönüllülük sistemine yapılan başvurularda büyük bir artış yaşandı. Yetkililer başvuru sayısının dört katına çıktığını açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AFAD’a gönüllü yağıyor

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Marmara Denizi Silivri açıkları merkezli depremin ardından vatandaşların deprem duyarlılığı artış gösterdi. Deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın gönüllülük sistemine yapılan başvurularda önemli bir artış kaydedildi. Deprem öncesinde Türkiye genelinde günlük ortalama 200 kişinin gönüllü olarak başvurduğu AFAD'a, depremden sonra bu sayı günlük ortalama 800'e yükseldi. Depremin ardından Türkiye genelinde AFAD gönüllülük sistemine katılmak isteyenlerin toplam sayısı 5 bin 480 olarak kaydedildi. Böylece, sistemdeki toplam gönüllü başvuru sayısı 1 milyon 588 bin 263'e ulaştı.

EĞİTİM PROGRAMLARI

AFAD Gönüllülük Sistemi, afet yönetiminin herhangi bir aşamasında katkı sağlamak isteyen vatandaşların sürece planlı bir şekilde dahil edilmesini amaçlıyor. Gönüllülerin görev alanları belirlenerek, eğitimlerle kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Gönüllüler, aldıkları eğitim ve uzmanlıklarına göre üç seviyede sınıflandırılıyor: temel, destek ve uzman AFAD gönüllüsü. Temel AFAD gönüllüsü, afetlerle ilgili temel kavramlara hakim, yangın, tahliye ve ilk yardım gibi konularda ön bilgiye sahip bireylerden oluşuyor. Bu kişiler, AFAD'ın uzaktan eğitim programlarını tamamlayarak farkındalık kazanıyor.

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