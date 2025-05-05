Genç Kuzey, Türk dünyasının zirvesinde

TÜRK Cumhuriyetleri Bilgi Yarışması, Azerbaycan'da düzenlendi. Sekiz ülkeden toplam 170 öğrencinin katıldığı yarışmada Aydın'ı Kuzey Kendirlioğlu temsil etti. Kendirlioğlu, yarışmada tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Altın madalyanın sahibi olan Kendirlioğlu, başta ailesi olmak üzere Aydın ve Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, oğlu Kuzey Kendirlioğlu'nu başarısından dolayı tebrik ederek mutluluğunu, "Azerbaycan'da düzenlenen, 170 öğrenci ve 8 ülkenin katıldığı Türk Cumhuriyetleri Bilgi Yarışması'nda ülkemizi ve Aydın'ı temsil eden oğlum Kuzey Kendirlioğlu 1. olarak altın madalya kazandı, gururumuz oldu" ifadeleriyle dile getirdi