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Haberler Yaşam Genç Kuzey, Türk dünyasının zirvesinde

Genç Kuzey, Türk dünyasının zirvesinde

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Genç Kuzey, Türk dünyasının zirvesinde

TÜRK Cumhuriyetleri Bilgi Yarışması, Azerbaycan'da düzenlendi. Sekiz ülkeden toplam 170 öğrencinin katıldığı yarışmada Aydın'ı Kuzey Kendirlioğlu temsil etti. Kendirlioğlu, yarışmada tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Altın madalyanın sahibi olan Kendirlioğlu, başta ailesi olmak üzere Aydın ve Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Genç Kuzey, Türk dünyasının zirvesinde

ALTIN MADALYA KAZANDI

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, oğlu Kuzey Kendirlioğlu'nu başarısından dolayı tebrik ederek mutluluğunu, "Azerbaycan'da düzenlenen, 170 öğrenci ve 8 ülkenin katıldığı Türk Cumhuriyetleri Bilgi Yarışması'nda ülkemizi ve Aydın'ı temsil eden oğlum Kuzey Kendirlioğlu 1. olarak altın madalya kazandı, gururumuz oldu" ifadeleriyle dile getirdi

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