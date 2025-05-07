Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

TÜRKİYE'NİN önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme atlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, şu an durumunun iyi olduğunu ve Sarayova'da gözlem altında dinlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini açıkladı. Ercan tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Bosna-Hersek'te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5'a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova'ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."