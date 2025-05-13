Bakan Göktaş’ın anlamlı ziyareti

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yıldır Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara gönüllü annelik yapan 65 yaşındaki Nimet Gürel'i evinde ziyaret etti. Çocukların 'babaanne' diye hitap ettiği, 2 çocuk annesi Gürel'in, gönüllü anneliğe nasıl başladığının hikayesini dinleyen Göktaş, Gürel'in devlet korumasındaki çocuklarla çekilen fotoğraflarının yer aldığı albümlere baktı. Ziyaret sonunda koruma altındaki çocuklar, Bakan Göktaş'a duygularını yazdıkları mektupları hediye etti. Göktaş, "Bunların hepsini okuyup, size cevap vereceğim" dedi.