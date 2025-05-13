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Evlat vahşeti... Dövdüğü annesini boğarak öldürdü

Osmaniye'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki Ali M. bilinmeyen sebeple tartıştığı annesi Nura Zemzem'i (40) dövdükten sonra boğarak öldürdü.

DHA

Giriş Tarihi:

Evlat vahşeti... Dövdüğü annesini boğarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu.

Evlat vahşeti... Dövdüğü annesini boğarak öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem'in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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