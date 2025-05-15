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Dünyanın en iyileri satranç için bir araya gelecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dünyanın en iyileri satranç için bir araya gelecek
TÜRKİYE'NİN en prestijli satranç organizasyonlarından biri haline gelen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, bu yıl 11. kez satrançseverlerle buluşuyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek turnuva, 21-29 Haziran tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Henüz başlamadan rekorlara göz kırpan turnuvaya şimdiden 19 farklı ülkeden 88 ünvanlı sporcu kayıt yaptırdı. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi 21 Haziran olarak belirlendi.
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