Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna görüşmesinde neler olacak?

Son dakika haberleri: Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler Kiev'in de açıklamasıyla netleşti.
İlk olarak 2022 yılında Türkiye öncülüğünde diplomasi masasına oturan tarafların dün İstanbul'da buluşması bekleniyordu.Yoğun diplomasi trafiğinde tarafların arasında gün boyu karşılıklı açıklamalar yaşandı. Rus heyeti saatlerce Ukrayna delegasyonunun gelmesini bekledi. Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam saatlerinde yeni bir açıklamada bulundu.
Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.
GÖRÜŞME SAATLERİ AÇIKLANDI
Öte yandan yapılan son dakika açıklamasında görüşmelerin saatleri de açıklandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı saat 10.45'te, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı saat 12.30'te başlayacak." ifadeleri yer aldı.Barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Bir saat süren toplantıda, Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg hazır bulundu.
Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.