İstanbul'da esir takası anlaşması: Rusya ve Ukrayna karşılık olarak bin esir takas edecek

İlk olarak 2022 yılında Türkiye öncülüğünde diplomasi masasına oturan tarafların dün İstanbul'da buluşması bekleniyordu.Yoğun diplomasi trafiğinde tarafların arasında gün boyu karşılıklı açıklamalar yaşandı. Rus heyeti saatlerce Ukrayna delegasyonunun gelmesini bekledi. Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam saatlerinde yeni bir açıklamada bulundu.





Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

GÖRÜŞME SAATLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan yapılan son dakika açıklamasında görüşmelerin saatleri de açıklandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı saat 10.45'te, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı saat 12.30'te başlayacak." ifadeleri yer aldı.Barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.