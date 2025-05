İstanbul'da esir takası anlaşması: Rusya ve Ukrayna karşılık olarak bin esir takas edecek

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.Üçlü zirvenin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Heyetleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Savaşı sona erdirmek için çaba sarfediyoruz.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANINIZDA OLACAK"

Geç kalınan her gün daha fazla yaşam kayboluyor. Ateşkesin bir an önce hayata geçmesi önem taşımaktadır. Bu görüşmelerin liderler toplantısının temelini oluşturması önemli. Türkiye savaşı sona erdirme ve barışı sağlamada her zaman yanınızda olacak. Teknik müzakarelerde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.