Arazi kavgası yüzünden bir aileyi yok etti

Bartın'ın Kozcağız beldesinde aile üyeleri arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Abdullah Demirci

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah (55) ve kız kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken Erhan Demirci de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Erhan Demirci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.