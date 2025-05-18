Ev sahibinin hayatını kabusa çevirdi! Kiracı mağduru Rus kadın 4 yıldır depoda yaşıyor

Rusya'da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova 2014 yılında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan bir siteden dubleks bir daire satın aldı. Bir süre yaz aylarında Antalya'da yaşamını sürdüren Khudiakova, 2021 yılının başlarında bir emlakçı vasıtasıyla Antalya'daki evini M.Y.Ö'ye1 yıllığına kiraya verdi. Kira süresinin sonunda Antalya'ya yerleşme kararı alan Rus kadın, kiracısı evden çıkmayınca konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında tahliye kararı verilirken, itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.