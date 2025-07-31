Aman dikkat! O besinler harareti artırıyor! Yaz aylarında serinleten besinler nelerdir? Sıcaklarda baharatlar tüketilmeli mi?

Aynı zamanda bu tür ürünlerin hazır şekilde yapılmış olanları da aktar veya güvenilir noktalardan temin edilebilir. Her iki şekilde de daha sağlıklı bir tercih yapılmış olur" ifadelerini kullandı.

"SULU MEYVELER VE BİTKİ ÇAYLARI İLE BAĞIŞIKLIK DESTEKLENEBİLİR"

Sıcak havalarda su oranı yüksek meyvelerin serinletici özelliğinden faydalanılması gerektiğini ve bağışıklığı desteklenmek için bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini belirten Aktar Metin Ağılönü, "Kavun, karpuz gibi meyveler vücudun hem sıvı hem de besin ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önemli. Ayrıca hibiskus, kızılcık, karabaş otu gibi çayların tüketimi bağışıklık sistemine katkı sağlar." dedi.