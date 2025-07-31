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Bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da yaya geçidinden geçen bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Fırat Okumuş hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

Bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat Okumuş yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, bisikletli ile çarpıştı. Kazada, motosikletin devrilmesi sonucu başını refüje çarpan Okumuş ağır yaralanırken, bisiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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