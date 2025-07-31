Ege Üniversitesi 9 alanda ’dünyanın en iyileri’ arasında!

Ege Üniversitesi, URAP'ın 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda 9 farklı alanda 'dünyanın en iyileri' arasına girerek uluslararası alandaki başarısını ortaya koydu.

Dünya sıralamalarında yükselişini sürdüren Ege Üniversitesi, küresel arenada tanınırlığını ve bilinirliğini güçlendirmeye devam ediyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2024-2025 Dünya Alan Sıralamasını açıkladı. Ege Üniversitesi, sıralamada 9 alana girerek önemli bir başarıya daha imza attı. Ege Üniversitesi; gıda, kimya, tarım, mühendislik, cerrahi, veterinerlik, biyoloji, teknoloji, tıp ve sağlık alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alarak uluslararası standartlarda akademik bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "URAP Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı dünya alan sıralamasında; tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, spor dostu ünvanlı, öncü araştırma üniversitemiz yükselişini sürdürdü. Sıralamada 9 alana girerek başarı grafiğini yükselten üniversitemizin global ve yenilikçi eğitim modeli ile sürdürülebilir kalite kültürünün, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının raporlarına olumlu yansıdığını bir kez daha görüyoruz. Bu başarımızda nitelikli eğitimimizin, güçlü akademik kadromuzun ve yenilikçi araştırmalarımızın etkisinin büyük olduğuna inanıyorum. Son dönemde uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler ve iş birlikleri ile küresel ölçekte daha tanınır ve bilinir bir yükseköğretim kurumu konumuna yükseldiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin dünyada özellikle biyoloji, cerrahi, gıda, tıp ve sağlık, tarım ve ziraat, mühendislik ve teknoloji alanlarında öne çıktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin öncü bir araştırma üniversitesi olarak tüm disiplinlerde dünyada önde yer almak için bilimsel çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üniversitemizin her alanda bir önceki günden dahi iyi olması için, uluslararası arenada tanınırlığın artması için Cumhuriyetin ikinci asrını Türk Bilim Yüzyılı yapmak için daha çok çalışıyor, uluslararası arenada marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha nitelikli yayınlarıyla üniversitemizin araştırma kapasitesine ve uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan, akıl ve alın teri akıtan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, bilimsel üretim yolculuklarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesinin alan sıralama bilgileri ise şu şekilde yer aldı: Biyoloji Bilimleri alanında dünya sıralamasında 710'uncu Türkiye sıralamasında 3'üncü; Veteriner Bilimleri alanında dünya sıralamasında 476'ncı Türkiye sıralamasında 3'üncü; Cerrahi alanında dünya sıralamasında 383'üncü Türkiye sıralamasında 5'inci; Kimya Bilimleri alanında dünya sıralamasında 919'uncu Türkiye sıralamasında 6'ncı; Gıda Mühendisliği alanında dünya sıralamasında 453'üncü Türkiye sıralamasında 6'ncı; Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında dünya sıralamasında 593'üncü Türkiye sıralamasında 8'inci; Tarım alanında dünya sıralamasında 986'ncı Türkiye sıralamasında 9'uncu; Mühendislik alanında dünya sıralamasında 968'inci Türkiye sıralamasında 11'inci; Teknoloji alanında dünya sıralamasında 1092'nci sırada yer alırken Türkiye sıralamasında 13'üncü oldu.

URAP'ın gelişim ve potansiyel değerlendirmeleri üzerine hazırladığı sıralama, üniversitelerin son 5 yıldaki akademik performansları dikkate alınarak oluşturuldu. Sıralama, makale, toplam doküman ve atıflar gibi temel ölçütler ile uluslararası işbirliği kriterlerine göre düzenlendi.