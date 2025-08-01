Türk Kızılay orman yangınları için seferber

SON günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları, tüm ülkeyi seferber etti. Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) AFAD'a, çiftçisinden gönüllüsüne kadar herkesin el ele verdiği mücadeleyle yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde verdikleri mücadele ile tüm ülkenin gönlünde taht kuran madenciler ve her afet ve acil durumda sahada olan Türk Kızılay, bu kez orman yangınları için seferber oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde aynı anda çıkan orman yangınlarıyla mücadelede Türk Kızılay da yer aldı. Yüksek sıcaklıklarla artan orman yangını afetlerinin ilk adından itibaren olay yerine giden Türk Kızılay, yangınla mücadele eden profesyonel ekiplere, gönüllülere ve bölge halkına temel beslenme desteği sağladı.