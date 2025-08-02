25 şüpheli hakim karşısında hesap verdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 9'unu tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk eden savcılık, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.