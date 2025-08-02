“Annem Türkiye’de tedavi olsun”

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan 1 gün önce Antalya'ya gelen yüksek lisans öğrencisi Ansam Shaqura (27), bombardımanda yaralanan annesinin tedavisi için Türk yetkililerden yardım istedi. Shaqura, Mısır'da tedavi gören annesinin omurgasında kayma oluştuğunu ve yürüme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini belirterek, Türkiye'de ameliyat edilmesini istedi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Bitki Koruma alanında yüksek lisans öğrencisi Filistinli Ansam Shaqura'nın annesi Sohair Shaqura, yoğun bombardıman sırasında üzerine duvarın çökmesi sonucu ağır yaralandı. Shaqura, "Şu anda Mısır'da tedavi görüyor ama yürüme yetisinin yüzde 70'ini kaybetti. Sürekli Mısır'a gidip geliyorum. En büyük isteğim, annemin Türkiye'ye gelmesi, burada tedavi olması ve onun yanında olabilmek. Savaş bittiğinde ve okulumu bitirdiğimde ülkemize dönmek istiyoruz. Lütfen annemin Türkiye'ye gelmesi ve tedavi olması için bize yardım edin" dedi.