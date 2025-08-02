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Haberler Yaşam Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

Adana'da bir eğitim uçağı havalanıp kaza kırıma uğradı. O sırada uçağın içinde bulunan ve yaralanan Şeyda Doğan'a evlilik teklifi organizasyonu gerçekleştirmek için havalandığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan’a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan’ın ‘Evet’ yanıtının ardından uçağın kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada pilot Burak Yürekli (39) ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı.

Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

Şeyda Doğan'ın nişanlısı

Havada evlilik teklifi faciayla bitti: Adana’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı!

Pilot Burak Yürekli

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, genç kadının 'Evet' yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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