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14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının ve terör örgütüyle sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

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