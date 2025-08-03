‘Bu milletin umudu olmayı sürdüreceğiz’

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlendiği Teşkilat Akademisi, İzmir'de de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti teşkilatları; samimiyetin, fedakârlığın ve adanmışlığın adıdır. Biz siyaset yapmıyoruz, milletin derdiyle dertleniyoruz. AK Parti teşkilatları; milletin yüreğinde kök salmış bir seferberlik hareketidir. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlansın, biz koşacağız ki milletimize umut olsun. Geceyi gündüze katan, uykusuzluğu ibadet bilen kadrolarız biz. Bu yol, sadece kararlılarla yürünür. Biz biriz, beraberiz, bu milletin umudu olmaya devam edeceğiz" dedi.