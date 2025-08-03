Bursa’da bombalı saldırı planı deşifre edildi

Bursa il girişinde durdurulan bir araçta 2 adet el bombası ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, Balıkesir, İzmir ve İstanbul'da planlanan bombalı saldırı hazırlıkları deşifre edildi. Aralarında firari çete liderinden talimat alan 4 tetikçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden alınan talimatlarla İzmir'de bazı kişilere yönelik şantaj, baskı ve saldırı planlandığı ortaya çıktı.